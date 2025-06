(Adnkronos) - Offriva trattamenti personalizzati con percorsi di benessere a base di ecstasy, cocaina e prestazioni sessuali. La donna, una 28enne colombiana che pubblicizzava i 'pacchetti' su un sito di incontri a pagamento, è stata arrestata dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, gestiva una casa di appuntamenti in zona Porta di Roma avvalendosi della collaborazione di altre due giovani connazionali. Gli appuntamenti, concordati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea, a fronte del pagamento di 70 euro, prevedevano un pacchetto di 15 minuti comprensivo delle prestazioni sessuali e un piccolo omaggio, a scelta, a base di ecstasy o cocaina.

La cessazione immediata dell’attività è scattata ieri pomeriggio a conclusione delle indagini avviate dai poliziotti, a cui non era sfuggito quello strano andirivieni di persone, a intervalli regolari di un quarto d’ora l’uno dall’altro, proveniente da un appartamento di via Sebastiano Satta Flores. Così, all'ora di pranzo, gli agenti si sono appostati su un terrazzino condominiale con visuale sull'oasi benessere e hanno atteso che il primo cliente della giornata consumasse i suoi 15 minuti di ecstasy. A quel punto, è scattato il blitz. Una volta entrati nell’appartamento, gli investigatori hanno trovato la tenutaria e le sue due ragazze nude, in attesa dei clienti successivi.

Nella camera della maîtresse colombiana, sono state trovate le confezioni regalo riservate ai clienti fidelizzati: 19 involucri di cellophane contenente cocaina e 18 pasticche di ecstasy, oltre a circa 200 euro in contanti. Al termine degli accertamenti, l’appartamento è stato sequestrato; per la donna, invece, è scattato l’arresto, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza a suo carico per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.