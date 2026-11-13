(Adnkronos) - Microsoft ancora alle prese con il grave disservizio che ha coinvolto Outlook, Teams e Copilot. Migliaia di utenti in tutto il mondo hanno segnalato problemi di accesso e di connettività ai servizi Microsoft 365, con ripercussioni anche su aziende, enti pubblici e istituzioni governative. Nonostante i tentativi di ripristino, l'azienda ha ammesso che le prime soluzioni adottate non hanno prodotto i risultati sperati. E ha sottolineato che dietro l'interruzione globale dei servizi "non c'è segno di attività dolosa o di attacco informatico".

Il malfunzionamento, iniziato nella giornata di giovedì 12 novembre, si è esteso rapidamente a livello internazionale. Secondo Microsoft, all'origine dei problemi ci sarebbe un "carico elevato" su una parte della propria infrastruttura, distribuita in diverse regioni. I tentativi iniziali di ripristinare il servizio, tuttavia, non hanno prodotto i risultati sperati.

L'azienda ha quindi annunciato di essere alla ricerca di soluzioni alternative per aumentare la capacità dei propri sistemi e ridurre l'impatto del guasto. "Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati", ha comunicato Microsoft su X. "Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità", ha aggiunto il colosso tecnologico, senza tuttavia specificare quando il servizio potrà essere pienamente ripristinato.

Secondo Downdetector, piattaforma che monitora i disservizi online, il problema si è esteso a livello globale nel giro di un'ora, coinvolgendo i prodotti Microsoft in 74 paesi e territori. Una mappa pubblicata da Downdetector su X mostra che l'interruzione ha colpito utenti nelle Americhe e in alcune aree di Europa, Asia e Africa.

Tra i paesi coinvolti figura la Nuova Zelanda: il Ministero degli Esteri neozelandese ha reso noto che la sua "capacità di ricevere e-mail è stata compromessa dall'interruzione globale di Microsoft. Ciò riguarda anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza della Nuova Zelanda nel mondo". Inizialmente, Microsoft aveva riferito di stare indagando su segnalazioni di disservizi "nelle Americhe", ma in seguito ha confermato che il problema ha interessato "la connettività ai servizi di Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi regione".

Il problema non ha riguardato soltanto Outlook, il servizio di posta elettronica utilizzato da milioni di persone, ma anche Microsoft Teams e Copilot, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale.

Secondo quanto spiegato dall'azienda "una parte dell'infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni; è probabile che questo stia contribuendo agli errori di connettività". "Stiamo esplorando con determinazione ogni possibile soluzione per ridurre l'impatto", ha aggiunto. Downdetector ha registrato un netto calo delle segnalazioni di disservizi da parte degli utenti – in particolare a Washington e Hong Kong – intorno alle 04:50 GMT. Secondo Downdetector, migliaia di utenti hanno segnalato problemi anche con Teams e Copilot.

Mentre il disservizio si protraeva per ore, Microsoft ha pubblicato una serie di aggiornamenti su X, illustrando i tentativi – finora infruttuosi – di ripristinare completamente il servizio. In un aggiornamento, poco dopo le 18:00 ora della costa orientale (23:00 GMT), Microsoft ha dichiarato di "riscontrare un ripristino parziale", mentre cercava di deviare il traffico degli utenti verso server non interessati dal problema. "Man mano che la capacità viene ripristinata, gli utenti potrebbero notare un graduale ritorno alla normalità, man mano che i loro client si riconnettono", ha aggiunto l'azienda.