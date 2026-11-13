(Adnkronos) - Il maltempo lascia il segno sull'Italia per tutta la settimana dal 16 novembre. Pioggia diffusa e ombrelli aperti secondo le previsioni meteo che indicano un peggioramento generale. Dalla prossima settimana una serie di perturbazioni atlantiche, spinte da un flusso zonale umido e instabile, spiega iLMeteo.it dovrebbe raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo, determinando piogge sparse sul centro gran parte dell'Italia, localmente di forte intensità, almeno fino a venerdì 20 novembre.

La fase perturbata si aprirebbe già nella giornata di lunedì 16 novembre, sottolinea iLMeteo.it, quando un primo sistema frontale atlantico dovrebbe attraversare le regioni centro-settentrionali. Le precipitazioni interesserebbero in modo più diretto e continuo i settori tirrenici e le aree alpine orientali con piogge più abbondanti su Liguria di Levante, alta Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata l'instabilità si dovrebbe estendere poi verso il Meridione, determinando i primi rovesci a carattere temporalesco sulla Campania. Lungo l'arco alpino l'ingresso di aria più fresca in quota favorirebbe il ritorno della neve a partire da 1700-1800 metri di altitudine con modesti accumuli al suolo.

Sotto il profilo termico, infine, le temperature massime oscillerebbero tra 11 e 14°C al Nord, tra 15 e 18°C al Centro e tra 18 e 22°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Nel corso di martedì 17 novembre, sottolinea iLMeteo.it ,il passaggio di un secondo impulso perturbato di matrice atlantica dovrebbe favorire lo sviluppo di una strutturata circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo, richiamando intensi flussi umidi dai quadranti meridionali. L'interazione tra le correnti tese di Scirocco sull'Adriatico e di Libeccio sul Tirreno, con raffiche fino a 60-70 km/h e moto ondoso fino a molto mosso o localmente agitato con altezze d'onda significativa di 2-2,5 metri al largo, determinerebbe precipitazioni abbondanti e persistenti a ridosso dell'Appennino tirrenico e dei rilievi del Nord-Est per effetto dello sbarramento orografico, estendendo rovesci sparsi anche al resto del Centro-Sud e alle Isole Maggiori.

Il profilo termico evidenzierebbe un temporaneo rialzo al Meridione e sulle Isole Maggiori con valori massimi fino a 20-24°C, a fronte di massime contenute tra 11 e 14°C al Settentrione e tra 15 e 18°C sulle regioni centrali. La dinamica atmosferica manterrebbe connotati marcatamente autunnali almeno fino a venerdì 20 novembre, con la reiterazione di condizioni variabili e a tratti instabili e nevicate confinate alle quote medio-alte alpina.