Kim manda i nordcoreani al mare, super-resort con piscine e scivoli

(Adnkronos) - Kim Jong-un inaugura il resort per l'estate dei nordcoreani. La Corea del Nord ha ultimato la costruzione di un resort balneare di grandi dimensioni nella regione costiera orientale di Kalma. La cerimonia di completamento della nuova area turistica si è svolta "con sfarzo" martedì alla presenza di leader nordcoreano, afferma la Yonhap citando l'agenzia nordcoreana Kcna. Secondo l'agenzia di Pyongyang il nuovo sito è un complesso di hotel e altre strutture di ricezione in grado di accogliere quasi 20mila ospiti. Il resort è dotato di strutture sportive e propone attività ricreative, nonché servizi di ristorazione.

Kim ha tagliato il nastro durante la cerimonia e ha visitato l'area del resort, inclusi una piscina all'aperto con tanto di grandi scivoli acquatici e alcuni hotel, sottolineando che ciò in cui il Paese ha investito energie per lungo tempo è diventato una "brillante realtà". Kim ha anche espresso la sua profonda emozione per il progetto, definendolo uno dei maggiori successi di quest'anno.

"L'area turistica costiera di Wonsan Kalma dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo della cultura turistica" della Corea del Nord, ha affermato Kim, raccomandando ai responsabili della gestione di offrire ai turisti i migliori comfort e spazi ricreativi.

Il resort di Kalma - ha detto Kim - sarà il primo passo nello sviluppo del turismo culturale nel Paese, e il prossimo Nono Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea confermerà un importante piano per sviluppare ulteriori aree turistiche su larga scala in altre regioni "nel più breve tempo possibile", sulla base degli insegnamenti tratti dal progetto Kalma. L'area turistica costiera di Wonsan Kalma - ha aggiunto la Kcna - sarà accessibile ai turisti a partire dal 1° luglio.

Kim è stato accompagnato alla cerimonia dalla figlia, Ju-ae, e dalla moglie Ri Sol-ju, alla sua prima apparizione pubblica dopo lo spettacolo artistico di Capodanno, il 1° gennaio 2024. Le foto pubblicate dalla Kcna mostrano Ri in piedi o seduta accanto a Kim e alla loro figlia, Ju-ae, durante la cerimonia. Ri indossa una camicia bianca, pantaloni neri larghi e secondo alcuni media porta quella che sembra essere una borsa Gucci.

Alla cerimonia erano invitati l'ambasciatore russo in Corea del Nord e membri dell'ambasciata, a indicare che tra i turisti stranieri attesi ci saranno anche russi.

