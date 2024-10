Osteoporosi, visite gratuite al Poliambulatorio di Terralba

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi 2024, che si terrà domenica 20 ottobre, il Poliambulatorio di Terralba offrirà visite gratuite alle pazienti over 60 a rischio osteoporosi. L’iniziativa avrà luogo mercoledì 23 ottobre, dalle 9 alle 17, e sarà dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce di questa malattia silenziosa. Le visite saranno condotte dall’endocrinologa Barbara Marziani, socia della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siommms). La dottoressa effettuerà un esame approfondito per individuare eventuali segnali della patologia, con particolare attenzione alle pazienti che presentano uno o più fattori di rischio. L’osteoporosi, caratterizzata da una progressiva perdita di massa ossea, aumenta il rischio di fratture, anche in seguito a traumi minori. Le ossa più vulnerabili includono vertebre, femore, polso e caviglia. Spesso asintomatica per anni, la malattia viene diagnosticata tardivamente, solitamente dopo una frattura o attraverso radiografie fatte per altri motivi. Durante le visite, verrà utilizzato l’algoritmo DeFRA, uno strumento utile per calcolare il rischio di frattura e migliorare la comprensione del paziente riguardo

