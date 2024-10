Oristano, gli alberi piantati in piazza Mariano verranno sostituiti

Le alberature recentemente piantumate in piazza Mariano, a Oristano, dovranno essere rimosse a causa della loro non conformità al progetto approvato e delle caratteristiche richieste. La direzione dei lavori ha comunicato al Comune di Oristano che le due specie messe a dimora, Melia azedarach e Toona sinensis, non sono quelle previste e, pertanto, non possono rimanere. Nella comunicazione ufficiale, la direzione dei lavori ha sottolineato la necessità di sostituire le alberature attuali con la specie Morus alba “fruitless”. Questo è quanto inizialmente previsto dal progetto esecutivo, o con specie simili che rispettino le specifiche richieste. È stato evidenziato che la piantumazione deve seguire rigorosamente le indicazioni del progetto per garantire coerenza con il piano architettonico approvato. In risposta a queste indicazioni, l’impresa incaricata dei lavori di riqualificazione urbanistica di piazza Mariano avvierà già da stamane le operazioni di rimozione delle alberature non conformi. Successivamente, procederà con la messa a dimora della specie Morus alba “fruitless” per allinearsi alle disposizioni del progetto esecutivo. Il Comune di

