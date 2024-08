Oristano, vasi e fioriere esenti dal canone: serve l'autorizzazione

L’occupazione del suolo pubblico di Oristano con vasi e fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino è esente dal canone comunale. Lo precisa il Comando della Polizia locale a chiarimento di quanto affermato nei giorni scorsi anche attraverso una interrogazione in Consiglio comunale. Il Comando precisa anche che tuttavia è necessario richiedere autorizzazione per il posizionamento dei vasi e delle fioriere. “L’articolo 52, comma 1 lettera m, del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale suolo pubblico, approvato con delibera consiglio comunale numero 34/2021, stabilisce infatti che l’occupazione realizzata con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino sono esenti dal canone – precisa il Comando della Polizia locale -. Tale esenzione comporta comunque la necessità di formale richiesta al fine di verificare l’esatta ubicazione dei manufatti per garantire che non si crei intralcio alla circolazione veicolare e che venga garantita la sicurezza degli utenti deboli della strada”. Le notizie relative al pagamento di un canone per i vasi e le fioriere sistemate fiori

