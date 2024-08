No alla speculazione energetica, scende in campo anche la Chiesa

Le diocesi di Oristano, Cagliari e Nuoro, attraverso il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, hanno espresso una posizione chiara contro la speculazione energetica: sì alle energie rinnovabili, no alla devastazione del territorio sardo. Il documento sottolinea l’importanza di unire le forze e di avere le istituzioni in prima linea per garantire che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga in armonia con la salvaguardia dell’ambiente. “Il Consiglio regionale e la Giunta devono raccogliere la voce preoccupata di cittadini e sindaci che da ogni angolo dell’isola si leva a difesa del patrimonio identitario della Sardegna, seriamente minacciato da una nuova invasione affaristica – afferma il documento -. Un processo speculativo che, se non presidiato e ridimensionato, porterà alla terza colonizzazione dell’isola, dopo quella militare e petrolifera, che ‘cospargerà di sale’ la terrà sarda definitivamente distrutta, anche nelle zone interne, da migliaia di pale eoliche e milioni di pannelli fotovoltaici”. L’appello alla politica è quello di trovare un elemento unificante nella mobilitazione popolare in corso. L’obiettivo è presentarsi come una forza politica

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie