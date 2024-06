Oristano, un convegno contro la speculazione energetica

L’associazione culturale Senatore Lucio Abis, con il supporto della Fondazione di Sardegna, ha organizzato per sabato 29 giugno alle ore 10 un convegno dibattito dal titolo “Il nostro contributo per salvare la Sardegna dalla speculazione energetica”. L’evento si terrà nell’aula magna dell’Università di Oristano, presso il Consorzio Uno in via Carmine. Il convegno mira a discutere il rischio che incombe sulla Sardegna qualora si realizzassero le prospettive delineate dal Decreto Draghi. “Appare a tutti evidente quale sia il pericolo che sovrasta la Sardegna se si dovessero realizzare le prospettive disegnate dal Decreto Draghi – afferma il direttore dell’associazione, Pietro Arca -. La Regione ha il dovere di porre in essere, coinvolgendo i Comuni, le associazioni ed i movimenti che sono nati anche di recente nella nostra isola, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica per mettere al riparo il patrimonio ambientale e il paesaggio della ruralità sarda dall’assalto indiscriminato che si profila”. Insieme ai sindaci ed ai consiglieri regionali della provincia di Oristano sono stati invitati i rappresentanti delle

