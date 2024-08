Oristano, ritorna il Mercatino del libro scolastico usato

Dopo sei anni di pausa, il Mercatino del libro scolastico usato fa il suo atteso ritorno a Oristano, offrendo alle famiglie un’opportunità preziosa per affrontare il caro libri e ridurre le spese scolastiche. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è resa possibile grazie all’impegno della Consulta Comunale Giovanile, in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche giovanili, ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Oristano. L’ultima edizione del mercatino risale al 2016, ma quest’anno riprende con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà tra le famiglie, facilitando lo scambio di libri a prezzi accessibili. Questo progetto non solo mira a supportare le famiglie dal punto di vista economico, ma promuove anche il riutilizzo dei materiali scolastici, incoraggiando un approccio più sostenibile. Il Mercatino si svolgerà presso il Teatro San Martino, dove, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, i cittadini potranno consegnare i loro libri scolastici usati, selezionare quelli di cui hanno bisogno e, infine, ritirare quelli eventualmente invenduti. Saranno accettati solo libri delle

