Ales accoglie la pediatra Francesca Demelas, gli orari di apertura

Un nuovo passo avanti nella salute dei più piccoli della Marmilla è stato compiuto dalla Asl 5 di Oristano, che ha deciso di rispondere alle crescenti necessità delle famiglie rimaste senza pediatra. Grazie all’azione del comitato consultivo zonale della pediatria di base, la dottoressa Francesca Demelas, attualmente in servizio presso il poliambulatorio di Mogoro, avrà la possibilità di estendere la sua attività anche all’ambito 6. Questa area comprende numerosi comuni, tra cui Albagiara, Ales, Assolo, e Villa Verde. A partire da oggi, i genitori possono portare i propri bambini nel poliambulatorio di Ales, dove la pediatra riceverà i piccoli pazienti nei seguenti orari: il lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 e il mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Le famiglie interessate a scegliere la dottoressa Demelas non dovranno affrontare alcuna burocrazia complessa; basterà recarsi presso l’ufficio “Scelta e Revoca” del poliambulatorio di Ales per formalizzare la propria scelta. La dottoressa Demelas continuerà a lavorare anche nel suo attuale incarico a Mogoro, offrendo così un servizio più ampio e accessibile

