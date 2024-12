Sabato mattina, alle 12, si svolgerà la cerimonia di riapertura di piazza Manno, a Oristano, finalmente completata nella sua nuova veste architettonica e pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità oristanese. Dopo anni di lavori e attese, il cuore pulsante di Oristano riacquista la sua centralità.

“Piazza Manno è una delle piazze più significative di Oristano, non solo per la sua storia, che racconta il glorioso passato della città, ma anche per il suo ruolo sociale all’interno del tessuto urbano – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna -. Siamo orgogliosi di restituire agli oristanesi un luogo che, per troppo tempo, è stato trascurato. Oggi possiamo finalmente parlare di una piazza bella e fruibile, che rappresenta un elemento chiave nella valorizzazione del centro storico. Abbiamo investito circa 2 milioni e 130 mila euro in questa opera, trasformando un’area abbandonata e pericolosa in uno spazio sicuro e accogliente. Ora, la piazza sarà pedonale in attesa del collaudo finale”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, ha sottolineato l’importanza di un progetto che si è concretizzato dopo oltre vent’anni di attesa: “L’intervento ha richiesto grande attenzione ad ogni fase, anche per le implicazioni storiche e archeologiche. La supervisione di un archeologo e la collaborazione con la Soprintendenza hanno comportato ritardi, ma oggi possiamo dire che il risultato vale ogni sforzo”.

I lavori, affidati all’impresa Ghiaccio, sono il frutto di un concorso di idee indetto dal Comune di Oristano. Il progetto, sviluppato dal raggruppamento di professionisti composto dagli architetti Piera Bongiorni, Alberto Becherini e Andrea Borghi, dall’ingegnere Gianmichele Nieddu, dalla Sarda Energia Ambiente e dall’agronomo Nicolò Bianchi, ha puntato a un’innovativa fruibilità degli spazi pubblici, con una particolare attenzione alla connessione tra Piazza Manno e le altre aree del centro storico.

Tra le novità, spiccano la pavimentazione in granito bianco sardo e basalto, aiuole verdi, alberature e panchine semicircolari in legno. L’accessibilità è stata un obiettivo primario, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di un sistema di illuminazione a basso consumo. Inoltre, la progettazione ha rispettato i criteri ambientali, migliorando l’ombreggiamento estivo e riducendo le isole di calore. Piazza Manno è ora pronta a diventare uno dei luoghi più apprezzati di Oristano, integrandosi perfettamente con le piazze limitrofe come piazza Duomo, piazza Roma e piazza Eleonora, e rappresentando un nuovo centro di aggregazione per cittadini e turisti.