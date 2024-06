Oristano, riapre l'attraversamento pedonale di piazza Manno

Con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Manno, a Oristano, riapre il collegamento pedonale tra via Cagliari, via Episcopio e via Vittorio Emanuele. Questo importante progresso nei lavori di riqualificazione consentirà ai cittadini di attraversare nuovamente la piazza, eliminando la necessità di percorsi alternativi, lunghi e disagevoli, per raggiungere il centro storico, ma anche di andare incontro alle esigenze dei titolari delle attività commerciali presenti nella piazza. I lavori di riqualificazione e gli scavi archeologici, avviati dal Comune di Oristano con l’obiettivo di valorizzare e recuperare uno dei luoghi più significativi della città, stanno procedendo con l’attenzione e la cura necessarie per preservare il patrimonio storico e culturale cittadino. Si è in attesa delle autorizzazioni della Soprintendenza per il completamento della valorizzazione dell’area di Porta Mari. Un passaggio cruciale che garantirà che tutte le operazioni siano conformi alle normative di tutela dei beni culturali e archeologici, assicurando una riqualificazione rispettosa della storia e dell’identità del luogo. A poche decine di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie