Oristano, riapre al traffico via Ciutadella De Menorca

Riaperta al traffico via Ciutadella De Menorca, a Oristano, dopo la conclusione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. La nuova superficie, realizzata con lastre di basalto, promette non solo un miglioramento estetico, ma anche una maggiore durabilità e resistenza al passaggio dei veicoli. Il progetto, che ha richiesto settimane di lavoro intenso, è stato portato a termine nei tempi previsti, consentendo così la riapertura della strada. Durante il periodo dei lavori, i residenti e i commercianti della zona hanno dovuto affrontare qualche disagio. Tuttavia la nuova pavimentazione è destinata a migliorare la qualità della vita nel quartiere. In via provvisoria, il traffico sarà regolato a doppio senso di circolazione. Per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, è stata posta una segnaletica appropriata ai punti di accesso della strada, indicando la necessità di mantenere una velocità moderata. “Il doppio senso provvisorio di circolazione è stato deciso a beneficio della circolazione in quell’area del centro storico ed è funzionale all’esecuzione degli altri interventi nella via

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie