Incendio a Usellus, paura sull'altipiano della Giara

Un vasto incendio sta devastando le campagne di di Usellus, in località Fonte Piraferta. Il rogo, alimentato da forti venti di maestrale, sta avanzando minacciosamente verso l’altopiano della Giara, coinvolgendo i territori dei comuni di Assolo e Albagiara. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, vedono un imponente dispiegamento di forze. Il coordinamento è affidato al personale della stazione del Corpo forestale di Villaurbana e al Nucleo GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Oristano, con il supporto aereo del Super Puma di Fenosu e di un elicottero della base del CFVA di Villasalto. Vista la complessità dell’incendio, sono stati chiamati in azione anche quattro Canadair: tre provenienti da Olbia (CAN8, CAN16 e CAN30) e uno da Ciampino (CAN21). A terra, l’impegno è altrettanto consistente. Cinque squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Usellus, Villaurbana, Pau, Ruinas e Siris, sono al lavoro per domare le fiamme. A loro si aggiungono cinque squadre di volontari delle associazioni di Laconi-GVS e Oristano-SSC, due squadre dei vigili del fuoco di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie