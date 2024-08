Oristano perde la sua centenaria, l'addio a Maria Melis

Oristano piange la scomparsa di Maria Melis, venuta a mancare all’età di 102 anni. Madre di quattro figli, Graziella, Liliana, Gianpietro e Fulvio, aveva festeggiato nel marzo del 2022 il traguardo dei 100 anni, un evento che l’aveva vista protagonista di una giornata indimenticabile, circondata dall’affetto di familiari e amici. Quel giorno, l’allora sindaco Andrea Lutzu le aveva consegnato una targa commemorativa. Dopo un momento di commozione e imbarazzo iniziale, aveva raccontato la sua lunga vita con lucidità e vivacità, conquistando tutti con la sua energia. Nonostante l’età avanzata, mostrava una memoria vivida e solo qualche lieve difficoltà nell’ascoltare i commenti dei presenti. Vedova da poco più di dieci anni di Ivano Corrias, Maria ricordava con affetto il marito, conservando con orgoglio nel suo salotto le tre “Croce al Merito di Guerra”. La sua vita non è stata priva di difficoltà, che ha affrontato sempre con dignità e determinazione. In gioventù, per contribuire al sostentamento della famiglia, non esitava a caricare ghiaia e pietre sul carretto, consegnando il materiale

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie