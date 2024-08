Oristano, arriva il picco delle stelle cadenti: cosa c'è da sapere

Agosto porta con sé uno degli eventi astronomici più affascinanti e attesi dell’anno, anche in provincia di Oristano, ovvero lo spettacolo delle stelle cadenti. Conosciute formalmente come Perseidi, queste meteore, capaci di incantare chiunque alzi gli occhi al cielo, raggiungeranno il loro picco di visibilità nella notte tra il 12 e il 13 agosto, regalando a grandi e piccini una serata di magia. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il momento clou di questo fenomeno non coincide con la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma avviene solitamente pochi giorni dopo. Quest’anno, le condizioni per l’osservazione saranno particolarmente favorevoli, grazie alla quasi totale assenza della luce lunare, che spesso tende a interferire con la visibilità delle stelle cadenti. Le Perseidi, visibili già dal 15 luglio, continueranno a illuminare il cielo fino al 24 agosto, ma è proprio nella notte tra il 12 e il 13 agosto che lo sciame meteorico mostrerà il massimo della sua intensità. Durante questo periodo, gli osservatori potranno godere di una pioggia di meteore,

