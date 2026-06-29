Oristano, oltre 13 milioni per la rigenerazione urbana e ambientale della città - Notizie

Al via la Strategia Territoriale "Oristano Porta d'Acqua", il piano di rigenerazione urbana e ambientale promosso dal Comune di Oristano. Le operazioni inserite nella Strategia saranno attuate attraverso la forma dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI).L'ITI, la cui dotazione è pari a 10,05 milioni di euro ai quali con successivo atto si aggiungeranno ulteriori 3,45 milioni di euro, è finanziato attraverso la risorse della Priorità 6 del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, assegnate con deliberazione della Giunta regionale approvata su proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, nasce dalla collaborazione fra il Comune di Oristano e il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna.Gli interventi previsti, presentati dallo stesso assessore regionale Giuseppe Meloni, dal sindaco Massimiliano Sanna e dall'assessore comunale all'Ambiente Maria Bonaria Zedda, si inseriscono nell'Agenda urbana regionale e puntano a coniugare sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio urbano, innovazione sociale e partecipazione civica. Al centro della strategia vi è la creazione di una rete di infrastrutture verdi e blu che collegherà il centro storico, il parco fluviale e le principali aree verdi cittadine, migliorando la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi pubblici.L'intervento più significativo riguarda il recupero dell'area dell'ex lavatoio di piazza San Martino, destinata a diventare una nuova porta d'accesso al parco fluviale. L'area sarà trasformata in un parco urbano multifunzionale, capace di coniugare funzioni ambientali, culturali e sociali. Il progetto prevede anche il recupero dell'edificio storico dell'ex lavatoio, che sarà destinato a ospitare attività culturali, educative e di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Un secondo importante polmone verde nascerà in via Emilio Lussu, dove sarà realizzata una nuova area verde attrezzata pensata come luogo di incontro, aggregazione e benessere per i residenti. Il nuovo parco contribuirà ad...

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