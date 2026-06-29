Al via la Strategia Territoriale "Oristano Porta d'Acqua", il piano di rigenerazione urbana e ambientale promosso dal Comune di Oristano. Le operazioni inserite nella Strategia saranno attuate attraverso la forma dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI).
L'ITI, la cui dotazione è pari a 10,05 milioni
di euro ai quali con successivo atto si aggiungeranno ulteriori
3,45 milioni di euro, è finanziato attraverso la risorse della
Priorità 6 del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027,
assegnate con deliberazione della Giunta regionale approvata su
proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione e del
Bilancio, Giuseppe Meloni, nasce dalla collaborazione fra il Comune
di Oristano e il Centro Regionale di Programmazione della Regione
Sardegna.
Gli interventi previsti, presentati dallo stesso
assessore regionale Giuseppe Meloni, dal sindaco Massimiliano Sanna
e dall'assessore comunale all'Ambiente Maria Bonaria Zedda, si
inseriscono nell'Agenda urbana regionale e puntano a coniugare
sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio urbano,
innovazione sociale e partecipazione civica. Al centro della
strategia vi è la creazione di una rete di infrastrutture verdi e
blu che collegherà il centro storico, il parco fluviale e le
principali aree verdi cittadine, migliorando la qualità ambientale
e la vivibilità degli spazi pubblici.
L'intervento più significativo riguarda il
recupero dell'area dell'ex lavatoio di piazza San Martino,
destinata a diventare una nuova porta d'accesso al parco fluviale.
L'area sarà trasformata in un parco urbano multifunzionale, capace
di coniugare funzioni ambientali, culturali e sociali. Il progetto
prevede anche il recupero dell'edificio storico dell'ex lavatoio,
che sarà destinato a ospitare attività culturali, educative e di
sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Un
secondo importante polmone verde nascerà in via Emilio Lussu, dove
sarà realizzata una nuova area verde attrezzata pensata come luogo
di incontro, aggregazione e benessere per i residenti. Il nuovo
parco contribuirà ad...