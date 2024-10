Oristano, nove arresti per "codice rosso" e violenze familiari

Negli ultimi giorni, la polizia di Stato di Oristano ha eseguito nove misure cautelari e di sicurezza nei confronti di cinque uomini e quattro donne accusati di gravi reati legati al “codice rosso”, come atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’intervento si inserisce in un quadro di indagini rapide e mirate, che hanno portato a provvedimenti di vario tipo, tra cui arresti in carcere, domiciliari e misure restrittive con l’uso del braccialetto elettronico. In particolare, l’ultimo arresto riguarda un uomo di 49 anni residente a Oristano. Già soggetto al divieto di avvicinamento alla moglie per episodi di violenza, l’uomo ha continuato a minacciarla, arrivando a utilizzare il telefono del figlio per intimidirla ulteriormente. Nella telefonata, ha dichiarato di voler rimuovere il braccialetto elettronico e recarsi a casa della donna per ucciderla. La polizia lo ha prontamente rintracciato in un comune della provincia di Nuoro e arrestato. Un altro caso ha coinvolto un giovane della provincia, posto agli arresti domiciliari per molestie sessuali sul posto di lavoro. L’uomo

