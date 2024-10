Matteo Mucaria, dalle radici oristanesi al successo con l'organetto

Matteo Mucaria, originario di Oristano e attualmente residente a Lotzorai, è riconosciuto come uno dei più talentuosi e affermati suonatori di organetto in Sardegna. La sua passione per la musica, radicata nelle tradizioni locali, si è trasformata in una carriera di successo, portandolo a esibirsi in numerosi eventi e manifestazioni. Con il suo organetto, riesce a evocare emozioni profonde, facendo rivivere le melodie e le storie della sua terra. La dedizione e l’amore per le sue radici sono evidenti in ogni nota che suona, testimoniando un legame indissolubile con la cultura sarda. Attraverso la sua arte, Matteo non solo celebra la tradizione musicale della sua isola, ma contribuisce anche a mantenerla viva, ispirando le nuove generazioni a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale sardo. Ho iniziato con la fisarmonica, che è stato il mio primo strumento. Dopo qualche anno, però, mi sono appassionato all’organetto, non sapendo nemmeno come fosse fatto. Così, ho acquistato il mio primo Castagnari e mi sono iscritto alla scuola civica di musica. Da quel momento sono

