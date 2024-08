Il Comune di Oristano sta ultimando l’invio degli avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui Rifiuti (Tari) per l’anno 2024. Circa 17mila avvisi stanno per essere spediti, ma il processo ha subito ritardi inaspettati.

L’origine del problema risiede in un ritardo nel riallineamento delle banche dati, che coinvolge tanto l’amministrazione comunale quanto la società Formula Ambiente, responsabile della raccolta differenziata dei rifiuti. Questo imprevisto ha causato un rallentamento nella spedizione degli avvisi a domicilio.

Il Comune di Oristano ha fatto sapere che, qualora gli avvisi arrivassero a domicilio vicino o oltre la scadenza del 15 agosto, non saranno applicate sanzioni per il ritardo nel pagamento della prima rata della Tari. Tuttavia, i cittadini sono invitati a regolarizzare il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso per evitare ulteriori complicazioni.

L’amministrazione comunale ha assicurato che, nonostante il disagio, sta lavorando per risolvere la situazione il prima possibile e garantire che tutti i residenti ricevano le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi fiscali.