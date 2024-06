Oristano, maxischermo in piazza Eleonora per gli Europei di calcio

Tutti in piazza a Oristano per seguire le emozionanti partite della nazionale italiana ai Campionati Europei di calcio. La comunità si riunirà in piazza Eleonora per sostenere insieme gli Azzurri, condividendo l’entusiasmo e la passione per il calcio in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il Comune di Oristano, in collaborazione con la Pro Loco di Oristano e con il sostegno della catena di supermercati Crai, ha predisposto il posizionamento di un maxischermo in piazza Eleonora. Questa iniziativa ha lo scopo di consentire a tutti gli appassionati di sport di seguire in diretta le imprese della nazionale italiana, attualmente impegnata in Germania per un importante torneo. Grazie a questa iniziativa, i cittadini avranno l’opportunità di vivere insieme l’emozione delle partite, creando un’atmosfera di condivisione e tifo collettivo nel cuore della città. Primo appuntamento giovedì 20 giugno alle 21 per l’incontro tra Italia e Spagna. Lunedì 24 giugno nuovo appuntamento, sempre alle 21 e sempre in piazza Eleonora, per il match Italia-Croazia. “Sarà una bella occasione per stare

