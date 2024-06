Oristano, maltrattava i genitori anziani: arrestato un 45enne

Un uomo di 45 anni, residente a Oristano e con precedenti penali, è stato arrestato per aver commesso maltrattamenti nei confronti dei suoi anziani genitori. La Polizia di Stato di Oristano ha eseguito l’arresto in base a un ordine del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. L’arrestato, già condannato in appello a 4 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale contro la sua compagna, compiuti anche davanti ai figli minori, stava scontando la parte restante della sua pena in regime di detenzione domiciliare presso la casa dei suoi genitori. Nonostante fosse stato già condannato, il 45enne, spesso sotto l’influenza dell’alcol, continuava a offendere pesantemente e aggredire verbalmente e fisicamente il padre anziano. Lo stesso che lo aveva accolto di nuovo in casa insieme alla moglie anziana e malata. Le minacce di morte erano frequenti, finché il padre, preoccupato per la propria sicurezza e quella della moglie, ha deciso di chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Di conseguenza, la Squadra

