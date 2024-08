Oristano, l'appello per donare il sangue: "Situazione critica"

Il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, ha fatto appello alla comunità affinché continui a donare il sangue, sottolineando l’importanza di una maggiore generosità e attenzione verso chi soffre, specialmente nel centro trasfusionale di Oristano. Nonostante il periodo estivo e le ferie, ha esortato i volontari a non fermarsi e a continuare a contribuire nelle sedi locali dell’Avis. “A luglio abbiamo registrato un buon flusso nelle raccolte itineranti ma, nonostante questo, ci siamo trovati in difficoltà perché da noi, in ospedale, continuano a presentarsi pochi donatori. Tutto questo si potrebbe ripetere anche nel mese di agosto. E, vista la situazione critica in tutta la Regione, non possiamo di certo fare affidamento sugli altri centri. Per questo il rinnovato appello è: Donate, donate, anche ad agosto e presentatevi soprattutto al centro trasfusionale del San Martino”, ha affermato dottor Murgia. A Oristano, chiunque desideri donare sangue può recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, senza necessità

