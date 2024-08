Incendi in Sardegna e nuovi progetti eolici, vi sarebbe un legame

L’incendio che ha devastato quasi mille ettari di boschi nell’area di Sa Serra, a Nuoro, sembra avere legami con due importanti progetti eolici. A rivelarlo è Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda, che ha evidenziato come il rogo ricada esattamente all’interno di tali aree. “L’incendio di Sa Serra, che ha devastato quasi mille ettari di aree boschive, ricade esattamente nell’areale di due progetti eolici – scrive Pili nella sua inchiesta sul quotidiano -. Il primo: si chiama Intermontes, tredici pale, ognuna alta 180 metri, da ‘Sa ‘e Balia’, sulla strada provinciale Nuoro-Benetutti, sino a Janna ‘e sa Chida. È in mano agli spagnoli di “Edp Renewables”. Il secondo è intercontinentale: proprietà della Nuoro Wind s.r.l., dichiarata di proprietà al cento per cento della YR Nuoro Pte Limitd, con sede a North Bridge Road nel grattacielo centrale di Singapore. Un parco eolico di 15 torri giganti, 135 metri di altezza per il pilone e 170 metri il diametro delle pale, complessivamente sopra i 220 metri d’altezza, società con a capo la

