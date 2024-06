Oristano, il mal di schiena si guarisce con la birra: il video è virale

Con oltre 100mila like e migliaia di condivisioni su Instagram, il video pubblicitario della “Conad.Oristano” ha conquistato il cuore, e la schiena, di molti utenti. Il video, pubblicato come Reels, mostra un commesso di Conad che offre un consiglio a dir poco “salutare”. Con tono serio ma con un evidente pizzico di ironia, invita i clienti a non acquistare un solo fusto di birra, ma ben due. La motivazione? Evitare dolori lombari e alla colonna vertebrale. Secondo il venditore, il modo migliore per mantenere una postura adeguata è bilanciare il peso del corpo con due fusti di birra, uno per ogni lato. “Se devi comprare la birra non fare come fa lui – afferma la voce fuori campo -. Prendendo un solo fusto la tua schiena non sarà in equilibrio e avrai dolori lombari e problemi alla colonna vertebrale. La maniera corretta è prendere due fusti di birra per bilanciare bene il corpo e mantenere una postura adeguata”. E mentre la logica del consiglio potrebbe

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

