Oristano, il gatto Chicco diventa la star di piazza Roma

Negli ultimi tempi, gli abitanti di Oristano e i frequentatori del centro hanno notato la presenza di un bellissimo gatto che si aggira in piazza Roma. Si chiama Chicco e la sua grande passione sono le coccole. Questo simpatico felino trascorre le sue giornate fuori dalla sua abitazione di via Tharros, cercando carezze e attenzioni dai passanti. Chicco ha rapidamente conquistato il cuore di molti, diventando una sorta di mascotte del quartiere. Lo si può vedere spesso davanti ai bar o nei pressi del supermercato Crai, dove si avvicina fiducioso in cerca di una carezza sulla testa che gli fa rizzare la coda. La sua presenza costante ha suscitato curiosità tra i cittadini, che si sono chiesti se fosse abbandonato. Tuttavia, Chicco ha già una casa dove è amato e curato. Dopo una giornata di esplorazioni e coccole, il meraviglioso gattino torna alla sua famiglia, pronto a gustare i suoi croccantini preferiti o qualche deliziosa scatoletta. Chicco è diventato un simbolo di affetto e comunità

