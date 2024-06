Oristano, il dottor Maurizio Picciau i medici migliori d'Italia

Oristano si distingue nel campo della radiologia diagnostica grazie al dottor Maurizio Picciau, recentemente inserito nella prestigiosa classifica dei MioDottore Awards 2024. Questo riconoscimento lo colloca tra i 43 medici italiani più stimati dai colleghi e dai pazienti, evidenziando il suo impegno e la sua eccellenza nel settore. Il premio ha messo in luce la distribuzione geografica dell’eccellenza medica in Italia, con il Lazio in testa grazie al maggior numero di medici premiati (25%). In seconda posizione, a pari merito, si trovano Puglia e Sicilia con sei vincitori ciascuna. Al terzo posto si collocano Sardegna e Lombardia, entrambe con quattro premiati. Nello specifico, la Sardegna si distingue con quattro riconoscimenti assegnati a: Sergio Mameli, anestesista di Cagliari; Alessio Orrù, cardiologo di Sestu; Daniele Sabiu, ematologo di Cagliari; e Maurizio Picciau, radiologo e specialista in radiologia diagnostica di Oristano. La selezione dei vincitori dei MioDottore Awards avviene in tre fasi ben definite. Nella prima fase, i medici candidati vengono valutati in base ai giudizi dei loro pazienti, considerando criteri come

