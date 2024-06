Oristano, Gianleonardo Murruzzu campione di salto a ostacoli

Il cavaliere oristanese Gianleonardo Murruzzu resta sul trono sardo del salto ostacoli. In sella alla fedele Taissa Sarda ha concesso il bis nel campionato assoluto che si è disputato nel bel campo in erba della Società Oristanese di Equitazione (Soe). Ben 250 i binomi iscritti alla competizione targata Fise Sardegna che hanno animato per quattro giorni l’impianto della storica società oristanese. Ha proposto un emozionante duello la terza e ultima prova (quella a due manches) del 2° grado per l’assegnazione del titolo sardo. Il binomio Murruzzu-Taissa Sarda ha abbattuto una barriera nella prima manche ma ha fatto netto nella seconda. L’ottimo Antonio Meloni su Vadir (vincente nella gara di sabato) ha fatto netto alla prima ma nel barrage ha sfiorato la barriera numero 4 e l’ostacolo è caduto successivamente. A parità di penalità Murruzzu è stato più veloce. Per il ventenne cavaliere cagliaritano una sconfitta non semplice da digerire. Resta il fatto che ha dimostrato di essere all’altezza di un cavaliere rodato e plurivincitore come Murruzzu. Terzo posto per il costante Luigi Angius

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

