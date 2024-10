Oristano e San Francesco, un legame secolare tra arte e spiritualità

Oggi, 4 ottobre, la Chiesa festeggia San Francesco d’Assisi, e Oristano partecipa attivamente a questa celebrazione, mantenendo viva una devozione che ha origini nel XIII secolo, grazie all’insediamento dei Francescani nel territorio. Nel centro storico, in via Sant’Antonio, si erge la chiesa di San Francesco , un simbolo di questa devozione. Officiata dai Frati Minori conventuali, la chiesa è parte di un complesso che include anche un convento, dove i frati continuano a risiedere e a svolgere la loro missione. L’arrivo dei Francescani nella città risale a prima del 1253, anno in cui il loro insediamento portò alla costruzione della chiesa e del convento. L’antica struttura duecentesca, di cui restano solo pochi frammenti, presentava uno stile gotico, tipico dell’epoca. Tuttavia, nel XIX secolo, il degrado della chiesa originaria costrinse l’arcivescovo di Oristano, Giovanni Maria Bua, a intraprendere un importante progetto di ricostruzione. Affidato all’architetto sassarese Antonio Cano, il progetto del nuovo edificio prese forma, ma non senza difficoltà. Dopo la demolizione della vecchia chiesa nel 1835, la

