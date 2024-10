Oristano, al Liceo Classico arriva la presidente Alessandra Todde

Sabato 12 ottobre, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sarà protagonista di un incontro con le studentesse e gli studenti delle classi dell’ultimo anno del Liceo Classico “De Castro” di Oristano, del Liceo Artistico e della sede distaccata di Terralba. L’evento, che si terrà nella palestra del Liceo Classico, rappresenta un’importante occasione di dialogo tra la massima autorità politica dell’isola e i giovani che stanno per concludere il loro percorso di studi superiori. L’incontro, organizzato grazie all’invito del dirigente scolastico Pino Tilocca, vedrà la partecipazione attiva della presidente Todde, che discuterà con la professoressa Sabrina Sanna, responsabile delle attività culturali dell’Istituto De Castro-Contini. Al centro della discussione ci saranno temi cruciali per il futuro delle nuove generazioni, come istruzione e lavoro, due pilastri fondamentali per il successo personale e professionale dei giovani sardi. Non mancheranno approfondimenti su altre tematiche di attualità che toccano da vicino la vita dei cittadini sardi, come ambiente e sanità, due questioni di grande rilevanza nel panorama politico regionale. Dopo il colloquio tra la

