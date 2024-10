Oristano, dal 5x1000 rimborsi sanitari per i cittadini in difficoltà

Il Comune di Oristano intende destinare la quota del 5×1000 dell’Irpef 2022, all’erogazione di un contributo economico per i rimborsi delle spese mediche, visite specialistiche e/o accertamenti sanitari a favore di famiglie a basso reddito e residenti a Oristano. Saranno rimborsabili, dietro presentazione di pezze giustificative, le spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, per visite mediche, visite specialistiche e/o accertamenti sanitari. Il rimborso delle spese è pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 300 euro. Le richieste verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non possono essere rimborsate le spese mediche già oggetto di rimborso integrale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, nonché quelle effettuate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso. Per l’erogazione del rimborso sarà data priorità ai nuclei familiari non destinatari di misure di intervento pubblico. In particolare, possono presentare richiesta di rimborso le persone residenti nel Comune di Oristano con un Isee

