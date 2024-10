Oristano, addio all'ingegnere Salvatore Porceddu: aveva 66 anni

C’è grande dolore a Oristano per la scomparsa dell’ingegnere Salvatore Porceddu, venuto a mancare ieri all’età di 66 anni. Un uomo buono, riconosciuto per la sua professionalità e il suo impegno. I suoi cari, in particolare Consuelo e Christian, insieme ai fratelli Massimo, Luigi ed Efisia, ne danno il triste annuncio, mentre un’intera città si prepara a porgere l’ultimo saluto. I funerali si terranno mercoledì 2 ottobre alle ore 15:30 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore, in un momento di preghiera e riflessione per chi desidera omaggiare la memoria di un uomo dal cuore generoso e dalle grandi capacità. La vita di Salvatore Porceddu, ingegnere stimato e apprezzato per il suo operato, è stata costellata da successi professionali e umani. Chi lo conosceva parla di lui come di una persona sempre disponibile, pronta a dare il proprio contributo per il bene della comunità. Dietro il suo sguardo risoluto si nascondeva una bontà rara, e il suo impegno nel migliorare il territorio attraverso il lavoro e la dedizione rimarrà

