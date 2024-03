Oristano, controlli dei carabinieri: multe e patenti ritirate

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Oristano hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio. L’operazione ha coinvolto il capoluogo e diversi comuni limitrofi, tra cui Santa Giusta, Cabras, Fordongianus, Milis, Riola Sardo, San Vero Milis, Villaurbana, Marrubiu e Arborea. L’obiettivo è vigilare sugli esercizi pubblici, regolare il traffico stradale e prevenire gli incidenti legati all’abuso di alcol e droghe. I militari hanno concentrato i loro sforzi sul monitoraggio delle zone periferiche meno frequentate. Lo scopo resta quello di contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, intensificando i controlli sia sul territorio che sulle principali vie di comunicazione. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 121 persone e controllato 72 veicoli, oltre a verificare 5 esercizi pubblici. Sette persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria: cinque cittadini italiani e stranieri per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno straniero per guida senza patente e un italiano per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello

