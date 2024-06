Oristano, cittadini e studenti contribuiscono al nuovo Pums

Due giorni di confronto con la città per individuare i principali problemi, i bisogni, le necessità e le priorità che dai cittadini arrivano in vista della redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile. E, sebbene la partecipazione non sia stata quella auspicata, dagli incontri con gli studenti degli istituti superiori, con le categorie e con i residenti nel centro storico, sono emersi elementi di grande interesse e spunti di riflessione utili per un piano che vuole nascere a misura di cittadino. Sono stati il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore alla viabilità Ivano Cuccu e Gabriele Astolfi (project manager del team di professionisti di Leganet per il Pums) ad accogliere i rappresentanti d’istituto dell’Itis Othoca (l’unico presente alla riunione inaugurale), quelli dalla Uil pensionati e dell’Unione italiana ciechi (che hanno partecipato all’incontro riservato alle associazioni) e a una quindicina di residenti nel centro storico (presenti nella sala consiliare per il terzo degli incontri di questa fase). L’obiettivo strategico del Pums, è stato detto in apertura di ciascuno degli incontri, è promuovere

