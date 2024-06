A partire da domani, sabato 22 giugno, i residenti nei comuni di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta potranno finalmente optare per un medico di famiglia, grazie all’arrivo di nuovi professionisti e all’aumento della capacità di accoglienza per alcuni di loro. Questo segna la fine dell’emergenza che ha visto attivo l’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale. di Oristano, situato in via Carducci, numero 35, destinato a pazienti temporaneamente senza assistenza di base.

L’Asl 5 di Oristano ha annunciato che oggi, venerdì 21 giugno, sarà l’ultimo giorno di apertura dell’Ascot di Oristano, con orario continuato dalle ore 14 alle 19.

Per scegliere il proprio nuovo medico di famiglia, i cittadini, o meglio i pazienti, sono invitati a recarsi personalmente presso gli uffici Scelta e revoca del medico del distretto socio-sanitario di Oristano, in via Carducci, 41. In particolare, gli sportelli sono operativi dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle 12:30. È inoltre possibile effettuare la scelta online tramite il sito ufficiale della Sardegna Salute all’indirizzo:

https://www.sardegnasalute.it/sceltamedico/.