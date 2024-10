Il 31 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio elettorale a Oristano. L’iscrizione è riservata a chi possiede un titolo di studio pari o superiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I moduli per la domanda sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Oristano.

Alcune categorie di persone non possono ricoprire la funzione di presidente di seggio. Tra queste figurano coloro che hanno superato i 70 anni, i dipendenti di ministeri come quello dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni, i militari in servizio attivo, i medici provinciali e comunali, i segretari comunali e coloro che lavorano negli uffici elettorali, oltre ai candidati nelle elezioni in corso.