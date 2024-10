Ciclone in arrivo sulla Sardegna, cresce l'allerta

L’inizio di ottobre porta con sé l’arrivo di un potente ciclone atlantico, che si sta rapidamente avvicinando alla Sardegna. Le previsioni meteo sono inequivocabili: giovedì 3 ottobre, il ciclone provocherà piogge torrenziali e temporali su tutta l’isola. Secondo quanto riportato da IlMeteo.it , la perturbazione, nata nel Mare del Nord, scenderà verso sud, generando un ciclone nel Mar Mediterraneo. Il ciclone previsto si trasformerà in un “Cut-Off”, un termine tecnico che descrive il distacco di una cella ciclonica dalla saccatura principale. Ciò significa che il ciclone, separato dal flusso delle correnti prevalenti, seguirà una traiettoria incerta, caratteristica che rende difficili le previsioni sulla sua esatta evoluzione. Questo tipo di perturbazione meteorologica può rimanere attiva per diversi giorni, vagando da nord a sud dell’Italia. La Sardegna sarà tra le prime regioni ad essere colpite dalla perturbazione, con la giornata di giovedì che rappresenta il momento di maggiore intensità. Le piogge inizieranno nelle prime ore del mattino, con i temporali che si abbatteranno soprattutto sulle coste orientali dell’isola. Non

