Oristano, al via le domande per incarichi specialistica ambulatoriale

Da ieri è possibile presentare domanda per nuovi incarichi di specialistica ambulatoriale, grazie all’iniziativa della SC Medicina Convenzionata dell’Ares Sardegna. Questa iniziativa segue le procedure di mobilità intraziendale e completamento/accentramento orario già espletate per le Aziende sanitarie locali della regione. Sono disponibili complessivamente 120 incarichi a tempo indeterminato distribuiti su tutto il territorio regionale. La provincia di Oristano è particolarmente ben rappresentata, suo malgrado, con 51 incarichi. Gli altri sono distribuiti tra i comitati consultivi zonali di Sassari, Nuoro e Cagliari. L’offerta comprende un totale di 1058 ore settimanali di attività specialistica in numerosi ambiti, tra cui Allergologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Diabetologia e molte altre specialità. Questo ampio ventaglio di opportunità mira a potenziare le prestazioni sanitarie in Sardegna e rispondere alle esigenze delle diverse aree della regione. I candidati interessati devono registrarsi e comunicare la propria disponibilità tramite la procedura informatica disponibile sul sito https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it , con la scadenza fissata per il 15 settembre 2024. Tutti i dettagli e la modulistica

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

