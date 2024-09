Incidente frontale alle porte di Oristano, le condizioni dei feriti

Sabato sera la circonvallazione di Oristano è stata teatro di un incidente frontale particolarmente spaventoso, che ha visto il coinvolgimento di due auto con altrettanti conducenti. Le due auto coinvolte nello scontro frontale hanno subito danni considerevoli, ma i giovani alla guida, un ragazzo e una ragazza, non sono in pericolo di vita. Dopo l’allerta immediata alla centrale operativa di Cagliari, gli addetti del servizio di soccorso sanitario 118-Areus erano intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, coadiuvati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al recupero dei feriti dalle lamiere. I due giovani, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano. Qui, sono stati sottoposti a una serie di accertamenti diagnostici per valutare la gravità delle loro condizioni. I medici hanno confermato che, sebbene i due necessiteranno di alcuni giorni di cure e monitoraggio, le loro condizioni non destano preoccupazione. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nell’indagine per

