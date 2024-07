Oristano, al via la scelta del pediatra in presenza e via mail

Ha preso il via questa mattina, al distretto socio-sanitario di Oristano, la procedura per la scelta del pediatra tramite il doppio canale di presentazione della richiesta, allo sportello o via posta elettronica certificata. Una decisione presa dalla direzione generale della Asl 5, dalla direzione del distretto sanitario di Oristano e dalla struttura Integrazione Ospedale Territorio per venire incontro ai genitori dei piccoli assistiti. Alle ore 11 di oggi la fila agli sportelli per la scelta e revoca del medico era già pressoché smaltita. In sole tre ore erano 275 le scelte effettuate in presenza. A queste si aggiungono le 130 arrivate attraverso posta elettronica certificata, per un totale di oltre 400 scelte. Operazioni che sono state svolte con grande efficienza e rapidità dal personale del distretto socio-sanitario, impegnato in contemporanea con gli utenti che dovevano scegliere il nuovo medico di famiglia in servizio da oggi. Nella prima mezz’ora, dalle ore 8 alle ore 8:30, la ricezione e lo smistamento delle diverse decine di Pec arrivate simultaneamente hanno registrato un

