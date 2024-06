Oristano, al via la scelta del pediatra anche per mail

Dal prossimo 1 luglio la scelta del pediatra nel distretto di Oristano potrà essere effettuata anche tramite una richiesta via mail. Lo ha deciso la direzione generale della Asl 5, la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale Territorio” e la direzione del Distretto Sanitario di Oristano per venire incontro alle esigenze delle mamme ed evitare lunghe file allo sportello della Scelta e Revoca dello stesso distretto.Il nuovo servizio di scelta via mail partirà dal prossimo 1 luglio in occasione dell’apertura dell’ambulatorio della pediatra Stefania Frascaro. A lui, nelle prossime settimane, si aggiungerà anche la collega Simona Casano. Dal 1 luglio i genitori dei bambini rimasti senza pediatra potranno scegliere, al momento, la dottoressa Frascaro o recandosi allo sportello “Scelta Revoca” in via Carducci, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12:30 o inviando una mail all’indirizzoe devono essere inviate da una casella di posta elettronica certificata. La mail dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione e revoca/scelta medico compilata da entrambi i genitori, che

