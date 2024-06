Oristano, al via il Sacro Cuore Music Fest: gli appuntamenti

Al via a Oristano il “Sacro Cuore Music Fest”, un evento di tre giorni che si terrà venerdì 14, sabato 15, e domenica 16 presso il campo Sacro Cuore, con ingressi da via Santu Lussurgiu e via Amsicora. L’entrata è gratuita e le serate inizieranno alle ore 20, promettendo emozioni e intrattenimento. Venerdì 14 giugno a dare il benvenuto alla festa sarà l’oristanese dj Sup che, ogni giorno, aprirà l’evento. A seguire, salirà sul palco dj Sonik, che darà il cambio a Victoria Hyde, celebre dj di M2O. Sabato 15, dopo dj Sup, gli appassionati di calcio, e non solo, potranno godersi la partita d’esordio degli Europei, Italia-Albania, proiettata su un mega schermo. La serata continuerà con il gruppo “Voglio Tornare Negli Anni 90”, il primo format italiano dedicato alla musica degli anni ’90 e oltre, per un viaggio nostalgico e divertente nel passato. Domenica 16 dj Sup darà il via alla serata, seguito dal gruppo Max Mania – 883, che farà cantare e ballare

