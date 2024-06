Oristano, al via il risanamento del serbatoio di Torre Grande

Saranno investiti 715 mila euro di fondi da tariffa per il risanamento strutturale del serbatoio pensile di Torre Grande, nel comune di Oristano. È quanto recentemente deliberato dall’Egas, che ha dato il via libera al progetto esecutivo di riqualificazione redatto dai tecnici del gestore unico Abbanoa SpA, rendendo di fatto immediatamente cantierabile l’intervento. L’opera è inserita nel Programma degli Interventi 2020-2023 nell’ambito del “Ripristino delle condizioni di sicurezza infrastrutture ed impianti del Distretto 4”. Lo stato di conservazione della struttura, così come da rilevazioni tecniche, è precario nelle superfici sia esterne che interne, ma non presenta problemi di staticità. Gli interventi di risanamento strutturale saranno completati con opere di manutenzione straordinaria volte a restituire un’immagine di decoro al manufatto. È prevista la rimozione di tutte le parti in calcestruzzo deteriorate, il trattamento dei ferri di armatura e il ripristino del copriferro. Ciò mediante l’utilizzo di una malta a ritiro compensato fibrorinforzata. Sarà realizzata una nuova impermeabilizzazione della copertura con una membrana liquida idonea a preservare nel tempo l’integrità

