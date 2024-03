Oristano, addio a Maria Efisia Pisano: aveva 101 anni

Oristano si unisce nel cordoglio per la perdita di Maria Efisia Pisano, avvenuta sabato scorso all’età di 101 anni. Nata a Decimoputzu l’11 novembre 1922, ha vissuto a Oristano dal 1955, quando la sua famiglia si trasferì insieme al padre, impiegato presso l’Etfas. Sposata con Nereo Spinardi e madre di sei figli, ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, con amore e dedizione. Donna di profonda fede religiosa, era una presenza costante nella vita della chiesa locale. Appassionata di uncinetto e di cucina, era rinomata per i suoi primi piatti e le sue doti culinarie. In particolare per la pasta al forno e il ciambellone. Ieri, alle ore 15:30, la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore ha ospitato i funerali, con la celebrazione della Santa Messa di suffragio. Accanto a lei, ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio, c’erano i suoi cari figli: Carlo con Lucia, Mino con Ignazia, Egle con Mario, Giorgio con Maura, Monia, oltre ai suoi amati nipoti, pronipoti e tutti i parenti.

