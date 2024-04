Oristano

Confronto organizzato dalla Cgil, lo spunto un libro di Fausto Durante

Nessun pregiudizio a valutare una proposta sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti delle aziende della provincia, ma è una decisione da conciliare con le gravi difficoltà e i pesanti costi che attualmente sono costrette a fronteggiare le attività imprenditoriali dell’Oristanese. È questa la posizione unanime espressa dai rappresentanti delle associazioni di categoria che ieri a Oristano hanno preso parte a un incontro promosso dalla CGIL provinciale e dalla Scuola del Popolo e coordinato dalla giornalista Vanna Fenu, di LinkOristano, per presentare il libro “Lavorare meno, lavorare meglio” curato dal segretario regionale della CGIL, Fausto Durante.

Alla presenza dell’autore, il confronto nella sede della Coworking in via Vittorio Emanuele è stato aperto dal saluto della segretaria della CGIL provinciale Roberta Manca ed è poi proseguito con l’intervento di Fausto Durante che ha illustrato la nascita e i contenuti del suo studio, dedicato in gran parte a ripercorrere le tappe delle conquiste fatte dal sindacato e le misure adottate da diverse istituzioni europee per favorire o promuovere la riduzione dell’orario di lavoro.

Durante si è soffermato in particolare