Oprah Winfrey dirimpettaia del principe Harry: "Mi ha chiamata per un problema di anatre"

(Adnkronos) - Oprah Winfrey torna a parlare dei suoi vicini di casa a Montecito, in California, il principe Harry e Meghan Markle, rivelando un simpatico aneddoto "da giardino". La celebre conduttrice televisiva, 71 anni, è un'amica di lunga data del duca e duchessa del Sussex, nonché vicina di casa di Meghan e Harry, da quando la coppia ha lasciato la famiglia reale per trasferirsi in una proprietà extra lusso di 7,4 acri nella California meridionale.

La loro amicizia è stata oggetto di grande attenzione mediatica, soprattutto dopo l'intervista che i due membri più controversi della Royal Family hanno rilasciato nel 2021 in esclusiva a Oprah. Quest'ultima, ospite del podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, parlando della sua tenuta di Malibù immersa nel verde, ha risposto alla conduttrice alla domanda se le sarebbe piaciuto ricevere dei pulcini in regalo. La veterana conduttrice di talk show ha detto di no e ha aggiunto: "Li porterei subito dai Sussex", pronunciando male il nome perché ha aggiunto "xesssses" alla fine. Lo rivela il Daily Mail che aggiunge come, a quel punto della conversazione, tempestata di domande sulla dichiarazione sui reali britannici, Oprah si fosse lasciata andare al racconto di un aneddoto tra vicini sui generis.

Oprah racconta di come ha aiutato la coppia a gestire un sorprendente "problema" in giardino. "Ricevo una chiamata da Harry, il principe Harry, il sabato di Pasqua, e mi dice: 'Scusa il disturbo, ma abbiamo un problema con le anatre'", racconta la conduttrice scimmiottando l'accento britannico del principe. "Un'anatra era entrata nel loro cortile, aveva deposto le uova e aveva partorito dei pulcini", spiega Winfrey. 'Lui ha detto: 'Il nostro è un ruscello, non abbiamo uno stagno, quindi possiamo portare le anatre nel tuo?'' Oprah acconsentì, ma chiese a Harry di aspettare perché i nipoti della sua migliore amica Gayle King sarebbero venuti a trovarla di lì a poco e avrebbero voluto assistere alla scena ma Harry insistette nel doverle spostarle subito. 'No, veniamo immediatamente'", avrebbe chiosato il duca di Sussex. Ma "il passaggio di anatroccoli" si sarebbe poi trasformato nel caos più totale regalando "la scena più divertente" che Oprah avesse mai visto.

"Quando 'mamma papera' è scappata Harry e Meghan hanno iniziato inseguirla. Per circa mezz'ora, abbiamo corso tutti e tre in giro con gli anatroccoli in una scatola e la mamma che ci inseguiva. Ho il video. È la cosa più divertente che abbia mai visto", racconta Oprah. "L'anatra era stata molto astuta nello scegliere il posto in cui nidificare, quell'anatra sapeva il fatto suo quando ha deposto le uova", ha ironizzato la conduttrice del podcast a cui Oprah ha risposto: "Anche le anatre hanno fatto jackpot".

L'episodio si aggiunge a una lunga lista di racconti e retroscena che la celebre conduttrice del The Oprah Winfrey Show ha rivelato sulla coppia reale, suscitando clamore e curiosità riguardo lo stile di vita riservato che i due starebbero conducendo lontano dai riflettori da Buckingam Palace. La coppia sembra a proprio agio nel jet set californiano, circondati da attori e star televisive, con cui spesso si "sbottonano", fornendo materiale di chiacchiericcio ai tabloid inglesi. Ultimamente fu proprio Meghan a correggere in Tv la sua amica Vip e star di The Office, Mindy Kaling, nel suo programma di cucina su Netflix dopo che l'aveva chiamata 'Meghan Markle'. "È così divertente che continui a dire Meghan Markle, ora sai che sono del Sussex", precisò aggiungendo: "Non sapevo quanto potesse essere significativo per me, ma significa davvero tanto poter dire: 'Questo è il nostro cognome. Il nostro piccolo cognome'".

