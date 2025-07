Bambina morta dopo incidente su A1, donati gli organi

(Adnkronos) - "Un atto di generosità e speranza" spunta da una tragedia recente. Tra la notte del 16 e la mattinata del 17 luglio, gli specialisti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno completato le procedure per la donazione degli organi della piccola Summer Visconti, la bambina di 4 anni vittima dell'incidente avvenuto il 15 luglio all’interno di una galleria dell’autostrada A1 nel territorio di Barberino del Mugello (Firenze). Tutto è stato possibile grazie al consenso del giudice tutelare del Tribunale di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'auto su cui viaggiava la famiglia di Gravellona Toce (Verbania) – mamma, papà, nonni, zia e Summer – si è fermata all'interno della galleria sull’A1, probabilmente a causa di un problema tecnico. Un autocarro che sopraggiungeva ha centrato il veicolo con violenza, uccidendo sul colpo il nonno Mauro Visconti, 69 anni, la nonna Nydia Zoila, 65, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. La piccola Summer, inizialmente estratta viva dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero al Meyer, ha lottato per la vita per oltre 24 ore ma è deceduta nel pomeriggio del 16 luglio all’ospedale pediatrico.

Le equipe mediche del Meyer, in stretto coordinamento con i servizi sanitari regionali e con il Tribunale – grazie all’autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare – hanno avviato le procedure necessarie per la donazione. Questo atto, pur nel dolore, può diventare seme di speranza: gli organi della piccola potranno potenzialmente salvare altri bambini, diventando un simbolo di amore in un momento così tragico. La madre di Summer, Silvana Visconti, 37 anni, è sempre ricoverata in condizioni gravi al policlinico Careggi di Firenze.

