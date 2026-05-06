Uno sguardo femminile su un'opera teatrale cult. Elisa Pistis porta
in scena l'8 maggio alle 20.30 al Massimo di Cagliari per Questioni
di Stile del Cedac, dedicata ai maestri del '900, una sua versione
di Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. "Un capolavoro che
attraversa le epoche e a distanza di anni ancora parla a ognuno di
noi", spiega l'attrice e autrice sarda, che nello spettacolo
affronta tematiche drammaticamente attuali come l'arroganza del
potere, le disuguaglianze sociali, l'immigrazione, la guerra, le
questioni di genere, il bisogno atavico di ribellione. Omaggio a
Dario Fo nel centenario dalla nascita e nel decennale della
scomparsa del drammaturgo Premio Nobel, con una delle sue pièce più
rivoluzionarie, dove riscopre o meglio reinventa l'arte degli
antichi giullari dando voce e corpo a tutti i personaggi, in un
magnifico affresco di varia umanità.
"Mi sono innamorata di Mistero Buffo fin
dall'adolescenza - racconta Elisa Pistis, interprete
dell'avvincente monologo e ideatrice del progetto - del testo, dei
temi, del codice teatrale, del rapporto diretto col pubblico". Il
fil rouge è la Sacra Famiglia, in due momenti opposti tratti dai
Vangeli Apocrifi. "Da una parte Il Primo Miracolo di Gesù Bambino,
che ci restituisce un'inedita Maria, giovanissima, alle prese con
le sfide dell'infanzia del figlio; dall'altra, il dramma intimo e
straziante di Maria sotto la Croce, dove madre e figlio, ormai
adulti, affrontano l'abisso della morte e della passione. Non c'è
alcuna sacralità dogmatica sul palco: i personaggi trasudano
umanità e fragilità, si evolvono diventando specchio delle sfide
umane di ogni tempo", afferma. "Nel testo trovo delle chiavi
comicissime, poi ci sono delle parti fortemente commoventi che
arrivano alla pancia di tutti, in qualsiasi parte del mondo -
aggiunge - persino in Giappone".
Come in un mosaico...
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