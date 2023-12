Oltre vent’anni di storia e amore per la comunità: il grande impegno della Pro loco di Pompu

Nel 2023 si sono aggiunti molti tesserati. “Abbiamo sempre avuto circa una cinquantina di soci, che sono diminuiti negli anni della pandemia. Oggi ne contiamo 63: naturalmente in molti si iscrivono e non partecipano all’organizzazione. Però al contempo ci sono tanti che, nonostante non facciano la tessera, sono pronti a dare una mano e partecipare all’organizzazione degli eventi”, ha dichiarato Pani. “Basti pensare al fatto che in occasione dell’edizione di quest’anno di Fromentu, il Comune non disponeva di operai per la pulizia delle aree. Così in tanti ci siamo subito attivati per rendere più bello il paese: unendo le forze, la comunità ha dato il meglio di sé”.

“Nel direttivo contiamo otto persone”, spiega ”, spiegato la presidente dell’associazione, Ida Pani. “Insieme a me, c’è il vicepresidente Ettore Corona, il segretario Andra Oggianu, la rappresentante del gruppo di maggioranza comunale Alessandra Piga e il rappresentante di minoranza Alessandro Santona. Si aggiungono poi Nicola Pani, Giuseppe Sanna e Simona Mei in qualità di consiglieri”.

Nata dalla voglia spendersi per la comunità, la Pro loco di Pompu è ormai legata indissolubilmente alla propria comunità da vent’anni. Tradizioni e cultura legano una girandola di eventi che ogni anno fanno conoscere e valorizzano il paese. Per il suo grande impegno, la Pro loco è stata premiata con il Rural Award , il prestigioso riconoscimento del Distretto rurale Giudicato d’Arborea riservato ad aziende e associazioni per il lustro dato al territorio.

L’appuntamento annuale ormai tanto atteso nasce dalle ceneri di un’altra iniziativa. “In passato esisteva una sagra del pane che celebrava il nostro prodotto, anche se in misura minore rispetto a quanto si fa con Fromentu. Il pane è una tradizione molto sentita a Pompu, poiché in ogni famiglia lo si faceva e praticamente in ogni casa c’era un forno a legna”, ha spiegato la presidente. “L’evento vero è proprio è nato nel 2019, grazie a un bando regionale vinto proprio dalla Pro loco . L’impostazione dell’evento era simile a quella di oggi: in quell’occasione era stato fissato a maggio, e non a ottobre come ora, perché abbinato alla tappa a Pompu di Mylan, l’iniziativa su cicloturismo del Consorzio Due Giare. Grazie a quest’ultima avevamo avuto dei buoni numeri e l’iniziativa era stata conosciuta dai turisti. La manifestazione poi si è dovuta fermare a causa della pandemia, ma abbiamo ripreso nel 2022 e nel 2023. “.

Il sodalizio con l’Amministrazione comunale guidata da Moreno Atzei è uno dei capisaldi della Pro loco . “Abbiamo un rapporto di collaborazione splendido e imprescindibile con i nostri amministratori. Ci supportano in ogni iniziativa, anche dal punto di vista economico, e noi facciamo altrettanto”, ha aggiunto Pani. “In particolare il sindaco è un grande appassionato nella produzione di pane, perciò ogni anno non può mancare il suo appoggio all’evento di punta del paese, Fromentu”.

“Tra le caratteristiche che proponiamo ogni anno c’è quella di non concentrare le degustazioni in un solo punto, ma disttribuirle in diversi luoghi del paese”, ha continuano Pani. “In questo modo le persone sono invogliate a scoprire Pompu facendo tappa nei vari banchetti nei quali proponiamo il pane in numerosi piatti diversi. Abbiamo preparato pane e formaggio fuso, suppas, ovvero il pane ammollato e condito con sugo e formaggio, panini con salsiccia fresca, bruschette, pane con ricotta e miele, e naturalmente il pani indorau, il pane fritto sempre molto gettonato e amato. Insomma, cerchiamo di far gustare il nostro prodotto in mille modi”.

Il programma si arricchisce con numerose iniziative. “In un clima di piena collaborazione con il Comune, che quest’anno ha vinto il bando regionale per l’organizzazione della manifestazione, proponiamo laboratori esperienziali, spettacoli musicali, le escursioni al nuraghe Santu Miali e i giochi di legno in piazza”, ha aggiunto la presidente Pani. “Ogni edizione ha una qualcosa che la fa ricordare: quest’anno abbiamo avuto lo show dello chef Gabriele Valdès in piazza, mentre per esempio nel 2022 il gruppo degli infioratori di Guspini ha disegnato il logo di Fromentu con degli splendidi fiori. Ci teniamo a far conoscere il nostro paese”.

La storia ventennale della Pro loco è fatta di grande passione per il territorio. “L’associazione è nata grazie a un bel gruppo di giovani nel 2002: erano probabilmente una ventina, e tutti nati tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80. Si sono riuniti e hanno dato vita alla prima Pro loco, anche grazie al supporto dell’allora sindaco Giorgio Murranca, che li aveva aiutati nella registrazione e nel pagamento delle quote”, ricorda Pani. “Hanno iniziato a lavorare nel 2003. Il primo presidente era Nicola Pani, io sono entrata in carica nel 2006”.

Già dai primi impegni, è stato subito forte il legame con la comunità. “Hanno iniziato con l’organizzazione delle feste di paese, portando delle innovazioni nelle formule finora usate”, spiega la presidente. “Erano dei ragazzi molto attivi, che lavoravano costantemente per il paese. Ricordo per esempio il teatro e le recite con il coinvolgimento dei bambini”.

“Come Pro loco abbiamo poi portato avanti da sempre piccole iniziative, come le passeggiate ecologiche con i pranzi e in estate non mancavano i giochi d’acqua in piazza, dal titolo Tutti in gioco”, ha aggiunto Pani. “A Carnevale poi Pompu si distingueva con il suo carro e le allegre maschere: per tre anni abbiamo vinto la sfilata del Due Giare. Ci tenevamo molto ad essere perfetti, con dei costumi curati e tutti uguali”.